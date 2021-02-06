Сборная Украины завершила отбор на женский Евробаскет-2021 разгромом Финляндии

В субботу, 6 февраля, женская сборная Украины по баскетболу завершила квалификацию на чемпионат Европы, финальная часть которого запланирована на лето 2021 года в Испании и Франции.

В рамках «пузыря» в пригороде Порту Матозиньюше подопечные черногорского специалиста Срджана Радуловича следом за уверенной победой над Португалией (87:58) разгромили команду Финляндии — 91:75 (27:15, 25:19, 18:17, 21:24), закрепившись на второй позиции в группе G. Самым результативными игроками у «желто-синих» стали Людмила Науменко (25 очка), а также капитан команды Алина Ягупова (21 пункт и 11 передач).

Еще в одном поединке в квартете сборная Бельгии встретится с хозяйками «пузыря» сборной Португалии.

Положение команд: 1. Бельгия — 10 очков (5 матчей); 2. Украина — 10 (6); 3. Финляндия — 7 (6); 4. Португалия — 6 (5).

Напомним, что в финальную стадию Евробаскета-2021 выйдут победители групп, а также пять из девяти лучших сборных, занявших вторые места. Окончательное распределение мест станет известно по завершению всех матчей квалификационного турнира.

Ранее «желто-синие», как известно, обыграли в квалификации чемпионата Европы Португалию (72:60) и Финляндию (84:66), а также дважды уступили Бельгии (66:83 и 65:87).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины гарантировала себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

Фото fiba. basketball

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