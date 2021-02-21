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Спорт

Льюис — Блейдс: видео поединка супертяжеловесов-гигантов в UFC

14:36 21 февраля 2021
Льюис&nbsp;— Блейдс UFC

В ночь на воскресенье, 21 февраля, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 19. Главным поединком вечера стало противостояние американских супертяжеловесов Деррека Льюиса (25 побед, 7 поражений) и Кертиса Блейдса (14 побед, 3 поражения).

Блейдс, имевший лучшую статистику, чем его соперник, активнее начал бой и уверенно контролировал ситуацию в октагоне. В противостоянии супертяжеловесов-гигантов (Льюис при росте 191 см весит 119 кг, а его оппонент при росте 193 см — 117 кг) все решило одно неосторожное движение одного из них. Во втором раунде Кертис решил пройти в ноги оппоненту, но был встречен мощнейшим апперкотом, после чего фактически без чувств упал на канвас.

Добавим, что Льюис, помимо удовлетворения от победы, получил еще и солидный бонус — 50 тысяч долларов в качестве премии за лучшее выступление вечера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб критически высказался о дальнейшей карьере Макгрегора.

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