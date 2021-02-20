«Никогда не вернется сильнее»: Хабиб критически высказался о карьере Макгрегора

Непобедимый чемпион мира UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (29 побед в профессиональной карьере), назвавший желаемого соперника для своего возвращения, сделал неутешительный прогноз о перспективах дальнейших выступлений эпатажного Конора Макгрегора.

«Макгрегор не вернется сильнее. Никогда. Никогда у бойца не будет два пика. Вот у команды может быть. „Реал“ (Мадрид) может в 2000 году быть на пике, а затем вновь взойти на вершину в середине 2010-х. Ведь это команда — там игроки меняются. Но сейчас мы говорим о бойцах. Один человек — боксер, атлет, борец, боец ММА — никогда не будет два раза на пике», — поделился своим мнением Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «Лысый Хищник».

Напомним, что в своем последнем поединке Макгрегор сенсационно уступил Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 257, прошедшем в январе в Абу-Даби. После боя Хабиб заявил в разговоре с президентом промоушена Дэйной Уайтом, что он «выше уровнем и Порье, и Макгрегора», поэтому не видит смысла возвращаться ради боя с кем-то из них.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что менеджер Хабиба опроверг вероятность возвращения непобедимого бойца.

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