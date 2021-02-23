Болельщики аплодировали стоя: тренер спас жизнь футболисту соперника

Главным героем матча испанской сегунды Б (третьего по силе дивизиона страны) между «Бадахосом» и «Талаверой» стал главный тренер хозяев Фернандо Эстевес.

В одном из эпизодов произошло столкновение в центре поля, в результате которого игрок команды гостей Адигибе остался лежать на газоне, при этом не шевелясь. Мгновенно оценив ситуацию, наставник «Бадахоса» ринулся на поле и оказал первую помощь пострадавшему, после чего вместе с медиками сопроводил его в машину скорой помощи.

Болельщики оценили поступок Эстевеса и устроили ему громкие овации, стоя аплодируя за героический поступок. А вот команда порадовать тренера результатом не смогла, сыграв вничью — 0:0. Правда, при этом «Бадахос» все равно уверенно возглавляет свою группу сегунды Б, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

Примечательно, что сам Фернандо не считает себя героем. Свои же уверенные действия в данной ситуации объяснил тем фактом, что, помимо футбола, он также работает врачом в реанимации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летний итальянский футболист Маттиа Аньезе получил от ФИФА награду Fair Play за то, что во время матча спас жизнь игроку команды соперника.

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