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Спорт

Футболист «по-идиотски» отпраздновал шедевральный гол

15:58 24 февраля 2021
Ян ван дер Берг

Защитник бельгийского «Беерсхота» Ян ван дер Берг забил невероятный мяч в гостевом поединке своей команды против «Генка» в рамках 27-го тура чемпионата страны.

В одном из эпизодов во втором тайме игрок подобрал мяч, который хозяева выбили из своей штрафной, подработал и метров с 35-ти отправил точно в девятку ворот. Самое интересное произошло после этого: ван дер Берг упал на газон и начал биться в конвульсиях.

Впрочем, опасаться за здоровье футболиста не стоит. Оказалось, что именно такое празднование было условием спора с партнером по клубу Томом Питерматом. «Это шутка для своих, мы иногда выполняем упражнение „червяк“ в зале. Том сказал, что я должен выполнить это во время игры. Я волновался, потому что мог показаться идиотом. Но после такого гола можно все. Теперь очередь Тома», — рассказал после матча ван дер Берг, которого, как оказалось, «на слабо» не возьмешь.

Отметим, что этот гол стал победным для «Беерсхота» — гости выиграли со счетом 2:1. Благодаря этому успеху команда набрала 40 очков и поднялась на шестое место — правда, такое же количество баллов еще и у четырех команд, которые «Беерсхот» опережает по дополнительным показателям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что роскошный гол Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси» признан лучшим в 25-летней истории американской MLS.

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