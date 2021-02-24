«Реал» в юбилейном матче обыграл в гостях «Аталанту»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 24 февраля, в Бергамо и Будапеште состоялись завершающие первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что из украинских футболистов — Малиновский («Аталанта»), Лунин («Реал») и Зинченко («Манчестер Сити») — на поле появился лишь первый, войдя в игру с лавки запасных в самой концовке встречи.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:1 (Менди, 86). На 17-й минуте удален Фройлер («Аталанта»).

Для мадридского «Реала» поединок в Бергамо был юбилейным — сотым на стадиях плей-офф в Лиге чемпионов. Проиграть в такой день «сливочные» просто не имели права. Но и хозяева также были настроены решительно, тем более с такой поддержкой, которую организовали команде местные болельщики. Как сообщил сайт Sportitalia, несмотря на запрет местного правительства на массовые скопления людей из-за угрозы распространения коронавируса, около тысячи фанатов пришли к стадиону, где развернули баннеры и скандировали лозунги в поддержку своих любимцев.

Задачу добиться положительного результата гостям упростил главный арбитр встречи немец Тобиас Штилер, удаливший уже на 17-й минуте игрока «Аталанты» Фройлера. Опорный полузащитник, подстраховывавший защитников, остановил прорыв Менди перед самой штрафной площадкой. Рефери посчитал, что футболист «Аталанты» не сыграл в мяч, врезав лишь по ноге соперника, и удалил нарушителя с поля.

Вот только нельзя сказать, что численное большинство положительно повлияло на подопечных Зинедина Зидана. Мадридцы неспешно развивали свои атаки, много владели мячом, но по-настоящему опасных моментов до перерыва у «сливочных» и вспомнить нельзя.

Удивительно, но и с началом второго тайма «Реал» не особо стремился остро атаковать, подолгу разыгрывая мяч на чужой половине поля. Тем самым, видимо, «сливочные» думали вымотать соперника, вот только у игроков «Аталанты» с физической подготовкой оказалось все в порядке. Впрочем, тактика мадридцев дала свои плоды в самой концовке — идеальный по точности удар из-за пределов штрафной удался Менди, который и принес тяжелую победу гостям.

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:2 (Бернарду Силва, 29, Габриэл Жезус, 65).

Как и другие матчи 1/8 финала с участием английских команд, поединок между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» прошел на нейтральном стадионе — в Будапеште на «Пушкаш Арене». Неделю назад эта арена также принимала немецко-английское противостояние, в котором «Ливерпуль» уверенно обыграл «Лейпциг» — 2:0. Арена оказалась счастливой для представителей Туманного Альбиона и на этот раз.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выходили на игру, имея за плечами внушительную серию из 18 победных матчей во всех турнирах. Естественно, «горожане» не желали ее прерывать, и уверенно добились очередной победы. Для этого им достаточно было забить по одному мячу в каждом из таймов. В середине первого отличился Бернарду Силва, отправив мяч в сетку головой после идеального по точности навеса от Жоау Канселу, а во втором вновь точный навес Канселу нашел голову Бернарду Силвы, но на этот раз португалец скинул во вратарскую, и Габриэл Жезус буквально занес мяч в ворота с близкого расстояния.

Также в среду, 24 февраля, был сыгран ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» разгромил австрийский «Вольфсберг» — 4:0 (Алли, 11, Карлос, 50, 83, Бэйл, 73) и, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 8:1, уверенно прошел в следующую стадию плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома с разгромным счетом проиграла «ПСЖ» (1:4), «Лейпциг» на нейтральном поле уступил «Ливерпулю» (0:2), «Порту» взял верх над «Ювентусом» (2:1), «Севилья» в родных стенах капитулировала перед дортмундской «Боруссией» (2:3), «Атлетико» на нейтральном поле уступил «Челси» (0:1), а «Бавария» в гостях разгромила римский «Лацио» (4:1).

Фото Twitter ФК «Реал»

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter