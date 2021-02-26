Из одежды — лишь краска на теле: шикарная дочь легендарного футболиста снялась в откровенной фотосессии

34-летняя британская модель Бьянка Гаскойн, приемная дочь легендарного экс-футболиста «Тоттенхэма», «Лацио», «Рейнджерс» и сборной Англии Пола Гаскойна, приняла участие в огненной фотосессии.

Девушка выложила на своей странице в Instagram, на которую подписаны 324 тысячи людей, откровенные снимки, на которых предстает абсолютно обнаженной, а тело украшает лишь красочный боди-арт.

Отметим, что девушка уже давно не общается со своим приемным отцом, которого в августе 2018-го обвиняли в сексуальных домогательствах. Все дело в том, что как-то она рассказала в эфире одной из телепередач, что Пол избивал ее мать, с которой прожил в браке три года, а экс-футболист в ответ отказался от Бьянки как от дочери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена футболиста «ПСЖ» Мауро Икарди обнажилась, сидя на лошади.

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