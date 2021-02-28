В ночь на воскресенье, 28 февраля, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 186. Главным боем вечера стало противостояние между суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (11 побед, 2 поражения) и французом Сирилом Ганом (8 побед).

Поединок супертяжеловесов продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу французу — 50:45, 50:45, 50:45. Таким образом, Ган продлил свою беспроигрышную серию в UFC.

Отметим, что также в рамках бойцовского вечера российский боец Никита Крылов, родившийся в Украине, проиграл единогласным решением судей (все по 29:28) своему нынешнему соотечественнику Магомеду Анкалаеву.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что поединок UFC между супертяжеловесами Льюисом и Блейдсом завершился нокаутом во втором раунде.

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