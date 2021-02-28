«Этот гол дикий»: в Англии футболист огорчил соперника ударом пяткой через себя
Невероятный гол был забит в четвертьфинальном матче Трофея футбольной ассоциации Англии, в котором принимают участие полупрофессиональных и аматорских клубов, между «Нотт Каунти» и «Оксфорд Сити».
После подачи с левого фланга нападающий хозяев Элиша Сэм так выкрутил ногу, что получилось пяткой из-за своей спины забросить мяч точно под перекладину. Получисля очень эффектный гол, который уже сейчас можно называть одним из претендентов на премию Ференца Пушкаша по итогам 2021-го, которую ежегодно вручают автору самого красивого забитого мяча.
«Этот гол дикий», — подписали видео, размещенное на странице Bleacher Sport в Twitter.
This goal is wild— Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2021
(via @Official_NCFC) pic.twitter.com/CdS6OeiX2z
Отметим, что израильский форвард Сэм оформил в этом матче «дубль», тем самым поспособствовав победе своей команды (3:1) и выходу в полуфинал турнира. К слову, в прошлом сезоне «Ноттс Каунти» также вышел в ½ финала, где уступил «Харрогейту» (0:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Александр Зубков забил гол-красавец уже на 48-й секунде матча чемпионата Венгрии.316
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