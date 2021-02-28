«Этот гол дикий»: в Англии футболист огорчил соперника ударом пяткой через себя

Невероятный гол был забит в четвертьфинальном матче Трофея футбольной ассоциации Англии, в котором принимают участие полупрофессиональных и аматорских клубов, между «Нотт Каунти» и «Оксфорд Сити».

После подачи с левого фланга нападающий хозяев Элиша Сэм так выкрутил ногу, что получилось пяткой из-за своей спины забросить мяч точно под перекладину. Получисля очень эффектный гол, который уже сейчас можно называть одним из претендентов на премию Ференца Пушкаша по итогам 2021-го, которую ежегодно вручают автору самого красивого забитого мяча.

«Этот гол дикий», — подписали видео, размещенное на странице Bleacher Sport в Twitter.

Отметим, что израильский форвард Сэм оформил в этом матче «дубль», тем самым поспособствовав победе своей команды (3:1) и выходу в полуфинал турнира. К слову, в прошлом сезоне «Ноттс Каунти» также вышел в ½ финала, где уступил «Харрогейту» (0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Александр Зубков забил гол-красавец уже на 48-й секунде матча чемпионата Венгрии.

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