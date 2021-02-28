Футболист сборной Украины забил красавец-гол на 48-й секунде матча чемпионата Венгрии

Результативно провел поединок 23-го тура чемпионата Венгрии форвард «Ференцвароша» Александр Зубков, у которого в начале январе родилась дочь.

Нападающий, имеющий в своем активе 5 матчей в составе национальной сборной Украины, забил два мяча, причем первый из них — уже на 48-й секунде матча. Да и какой: приняв мяч на подступах к штрафной, Александр ушел от опеки защитника и пробил с 21 метра точно в девятку ворот.

Правда, усилия украинца, у которого теперь три мяча в нынешнем сезоне чемпионата Венгрии, не помогли его команде одержать победу. В середине второго тайма «Ференцварош» пропустил дважды и упустил победу — 2:2.

Отметим, что несмотря на потерю очков, команда Сергея Реброва продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей из «Пушкаш Академии» на 15 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в отборочном турнире Евро-2022 по футзалу забит издевательский гол.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter