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Спорт

В России юный хоккеист сломал позвоночник во время матча и сутки пробыл в коме

11:54 1 марта 2021
Хоккеист мальчик

Страшную травму получил 10-летний хоккеист команды «Пингвины» во время матча на Кубок Москвы в своей возрастной категории с соперниками из ЦХМ.

В первом периоде юный спортсмен после силового приема от оппонента упал на лед, после чего самостоятельно подняться уже не смог. Арбитры не смогли самостоятельно определить степень серьезности травмы, поэтому не остановили сразу же игру, и лишь через паузу вызвали на лед врачей.

В итоге мальчик был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом 7-го и 8-го шейных позвонков, также пострадавший пролежал в коме почти сутки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский хоккеист Никита Кучеров отличился гнусным фолом в матче НХЛ, ударив наотмашь клюшкой по ногам соперника.

Фото pixabay

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