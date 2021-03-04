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Спорт

«Агробизнес» следом за «Шахтером» встретится с «Динамо»: итоги жеребьевки ½ финала Кубка Украины

11:44 4 марта 2021
Кубок Украины

В четверг, 4 марта, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021.

До данной стадии дошли три клуба элитного дивизиона и представитель первой лиги, «Агробизнес» из Волочиска, выбивший из турнира донецкий «Шахтер». С легкой руки экс-футболиста сборной Украины Сергея Нагорняка и известной телеведущей Александры Лободы, принимавших участие в процедуре, были определены следующие пары:

«Агробизнес» (Волочиск, Хмельницкая область) — «Динамо» (Киев)

«Александрия» — «Заря» (Луганск)

Отметим, что матчи состоятся на полях команд, указанных в парах первыми. Поединки данной стадии запланированы на 21 апреля.

Также в рамках жеребьевки было определено, что победитель пары «Агробизнес» — «Динамо» будет номинальным хозяином финального поединка, который пройдет 12 мая в Тернополе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в валидольной серии пенальти выбило коваливский «Колос» из Кубка Украины.

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