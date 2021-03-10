27.63 / 27.81 32.75 / 33.14
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

У Усика размечтались о грандиозном бое

13:48 10 марта 2021
Александр Усик

В команде украинского боксера Александра Усика хотят, чтобы состоялся бой с Кличко. Это следует из сториз в Instagram промоутера и менеджера Александра Красюка.

Опубликована картинка с вопросом: «Какой бой сильнее всего хочется организовать?». Ответ на него: «Кличко vs Усик». Из это следует, что Александра Красюк желает организовать бой своего подопечного Александра Усика с одним из братьев из Кличко. Правда, не указывается с которым из них, но логичней предположить, что, скорое всего, с младшим — Владимиром. Интересно, что и Усик, и Кличко — олимпийские чемпионы.

Напомним, что с Владимиром Кличко и Александром Усиком работал один тренер — Джеймс Али Башир. Он рассказал, почему ушел из команды одного из своих звездных подопечных.

Фото из Instagram Александра Усика

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Участники съемок

Алла Пугачева затерялась на фоне 56-летней Маши Распутиной в коротком платье

Эллерт в образе

Потап заподозрил неладное в романе Эллерта с Мишиной

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл захлопнула дверь перед носом Кейт Миддлтон, когда та пришла помириться, и устроила истерику из-за цвета одеял

Олег Скрипка

Ферма с животными, лыжная трасса и озера: стало известно, где живет Олег Скрипка

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер