У Усика размечтались о грандиозном бое

В команде украинского боксера Александра Усика хотят, чтобы состоялся бой с Кличко. Это следует из сториз в Instagram промоутера и менеджера Александра Красюка.

Опубликована картинка с вопросом: «Какой бой сильнее всего хочется организовать?». Ответ на него: «Кличко vs Усик». Из это следует, что Александра Красюк желает организовать бой своего подопечного Александра Усика с одним из братьев из Кличко. Правда, не указывается с которым из них, но логичней предположить, что, скорое всего, с младшим — Владимиром. Интересно, что и Усик, и Кличко — олимпийские чемпионы.

Напомним, что с Владимиром Кличко и Александром Усиком работал один тренер — Джеймс Али Башир. Он рассказал, почему ушел из команды одного из своих звездных подопечных.

Фото из Instagram Александра Усика

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter