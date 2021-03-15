Футболист прямой ногой «вырубил» соперника: видео шокирующего фола
Ужаснейшим нарушением правил был омрачен товарищеский матч между юношеской командой «Днепра-1» и «Скоруком» из Томаковки, что в Никопольском районе, являющимся действующим чемпионом Днепропетровской области среди аматоров.
В одном из эпизодов игрок любительской команды Алексей Пинчук разогнался и на полной скорости влетел прямой ногой в игрока днепровцев Александра Килыка (на фото в заголовке). После жесточайшего фола на поле началась массовая потасовка, а врачи оказывали первую помощь пострадавшему игроку. Видео шокирующего фола, от которого мурашки бегут по коже, выложил на своей странице в Instagram пользователь с ником Андрей Днепровский.
Клуб провинившегося футболиста уже принес публичные извинения. «Футбольный клуб „Скорук“, а также игрок команды Алексей Пинчук, нанесший травму футболисту „Днепра-1“, глубоко сожалеют о случившемся и приносят свои извинения Александру Килыку. К сожалению, этот момент уже нельзя отмотать назад, однако данный эпизод станет серьезным уроком и для Алексея Пинчука, и всего нашего клуба. ФК „Скорук“ готов финансово помочь Александру в лечении и реабилитации, вследствие травмы, полученной им во время игры. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле», — написали представители команды из Томаковки на своей странице в Facebook.
«Днепр-1», в свою очередь, пока никак не комментирует данный инцидент, как и неизвестно, насколько серьезная травма у 18-летнего парня и сможет ли он продолжить профессиональную карьеру после откровенной грубости со стороны соперника.
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