Американский баскетболист ударом с локтя отправил соперника в нокаут

Неприятный инцидент произошел в США в матче студенческих команд между командами университетов Флориды и Теннесси.

В начале второй половины встречи баскетболист «Флориды Гейтерс» Омар Пэйн решил проверить с локтя на прочность голову игрока «Теннесси Волс» Джона Фулкерсона. Получилось эффектно — соперник упал на паркет, держась за голову, а на площадке возникла потасовка, которую, правда, быстро удалось пресечь.

Арбитры сразу удалили с площадки злостного нарушителя, который позже принес извинения за свой поступок. Вот только пострадавшему от этого не легче — в больнице у Фулкерсона диагностировали сотрясение мозга и перелом скулы.

К слову, партнеры отомстили за своего пострадавшего товарища, одержав победу в матче — 78:66, что позволило им выйти в полуфинал турнира, проводящийся среди университетских команд Юго-Восточной конференции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный баскетболист Леброн Джеймс подлым фолом едва не «сломал» соперника.

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