Звезда НБА подлым фолом едва не «сломал» соперника: видео инцидента

Неприятный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В третьей четверти центровой хозяев Джоэл Эмбиид, избавившись от опеки оппонента, готов был «уложить» мяч в кольцо сверху. В момент, когда камерунец находился в высшей точке, звездный Леброн Джеймс встретил его выставленными вперед руками, вдобавок ко всему сзади центрового толкнул в спину еще и Марк Газоль. В итоге Эмбиид примерно с двухметровой высоты всей своей массой (при росте 213 см он весит 127 кг!) рухнул на паркет и долго не мог встать.

Изначально были сомнения, сможет ли Джоэл продолжить игру. Но он не просто смог отыграть до конца поединка, но и с 28 очками стал самым результативным игроком своей команды. «Филадельфия» же, лидирующая в Восточной конференции, за три секунды до финальной сирены смогла вырвать победу у второй команды Запада — 107:106.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что клуб НБА «Торонто Рэпторз» выгнал Алексея Лэня, но спустя пару дней украинец подписал контракт с «Вашингтон Уизардс».

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