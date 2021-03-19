В триумфальном видео Усика заметили «брешь» с Москвой

Фанаты украинского боксера Александра Усика заметили пробел в видео его победного боя с россиянином Муратом Гассиевым, который состоялся летом 2018 года в Москве.

Дискуссия разгорелась под постом Усика, который недавно выложил в Instagram видео того боя. «Как вы думаете, кто следующий и где?» — так прокомментировал ролик боксер.

Фанаты акцнтировали внимание на эпизоде, где от Усика нет удара по сопернику. В том бою было 12 раундов, Усик победил по очкам. При этом, согласно статистике, за весь бой с Гассиевым украинский боксер сделал 939 ударов, 252 из которых дошли до цели.

Недавно обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом) рассказал о ходе переговоров с непобедимым британцем Джо Джойсом (12 побед, 11 из них — нокаутом) по поводу их потенциального боя. Спортсмен заявил, что полученное от команды потенциального соперника предложение их не устроила, и посоветовал Джо «опуститься с небес на землю».

Фото Александра Усика из социальных сетей.

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