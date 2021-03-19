«Бавария» против «ПСЖ» и «Реал» — «Ливерпуль»: итоги жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов. Среди прочих своих соперников узнали команды, в которых выступают украинские футболисты, — английский «Манчестер Сити» Александра Зинченко и мадридский «Реал» с Андреем Луниным.

По итогам проведенной жеребьевки, в которой непосредственное участие принял экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала» Хамит Алтынтоп, были созданы следующие пары:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

Также сразу были определены пары полуфинальной стадии:

«Бавария» / «ПСЖ» — «Манчестер Сити» / «Боруссия»

«Реал» / «Ливерпуль» — «Порту» / «Челси»

Добавим, что первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6−7 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные запланированы на 13−14 апреля. Полуфиналы состоятся 27−28 апреля и 4−5 мая. Напомним, решающий матч в нынешнем сезоне пройдет 29 мая в Стамбуле.

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