Украинская ассоциация футбола (УАФ) проиграла в Арбитражном суде в Лозанне (CAS) аппеляцию на присуждение технического поражения в выездном матче дивизиона А Лиги наций против Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября прошлого года.

В своем решении, опубликованном на официальном сайте организации, функционеры возложили вину за то, что матч не состоялся, на представителей УАФ, оставив в силе изначальное решение УЕФА присудить нашей команде техническое поражение — 0:3.

«Позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке. Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: «Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.

Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19. Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022", — сказано на официальной странице УАФ в Facebook.

Таким образом, подопечные Андрея Шевченко заняли последнее место в своей группе. «Желто-синие» набрали одинаковое количество очков со Швейцарией, но уступили главному конкуренту по личным встречам (2:1 во Львове и «кабинетные» 0:3 в Швейцарии) и вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко назвал расширенный состав на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022.

Фото uaf.ua

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