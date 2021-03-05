Без лидера «Динамо»: Шевченко назвал состав на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился со списком футболистов, на которых будет рассчитывать в ближайших матчах стартующего отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

Как информирует официальный сайт УАФ, в расширенную заявку вошли 33 исполнителя. Правда, ближе к началу сбора и самих поединков, учитывая ситуацию с коронавирусом в Европе, она будет сокращена.

Полностью список выглядит так:

Вратари — Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все — «Динамо»), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники — Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все — «Шахтер»), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — «Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие — Жуниор Мораес («Шахтер»), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

Обращает на себя внимание присутствие в нем двух новичков — 19-летнего голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина и 20-летнего защитника «Динамо» Александра Сироты. Также в национальную команду вызван нападающий киевлян Артем Беседин, не имевший игровой практики в 2020 году из-за дисквалификации, и не выступавший последнее время за «Вест Хэм» из-за травмы лидер «желто-синих» Андрей Ярмоленко. А вот полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, голы которого в обоих матчах с «Брюгге» вывели «бело-синих» в 1/8 финала Лиги Европы, вновь оказался вне заявки сборной.

Напомним, что в марте подопечные Андрея Шевченко проведут сразу три официальных матча в рамках отбора на ЧМ-2022. 24-го числа в пригороде Парижа, Сен-Дени, на «Стад де Франс» «желто-синие» сыграют с действующими чемпионами мира французами, а затем проведут два поединка во Львове на «Арене Львов» — 28 марта с Финляндией и 31-го с Казахстаном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч с Францией на «Стад де Франс» пройдет без зрителей.

Фото УАФ

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