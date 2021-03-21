Чемпион мира по футболу попал в реанимацию с коронавирусом

Чемпион мира по футболу 1994 года 56-летний бразилец Бруно, подхватив коронавирус, попал в больницу в тяжелом состоянии. По сообщениям местных СМИ, экс-футболист перенес процедуру интубации трахеи — введение специальной трубки с целью обеспечения проходимости дыхательных путей.

Бруно был госпитализирован еще во вторник, 16 марта, и с тех пор ситуация лишь ухудшилась, из-за чего врачам пришлось перевести пациента в реанимационное отделение. «Состояние его легких привело к необходимости использования механической помощи, чтобы помочь пациенту дышать. Бранко находится в реанимации, за ним постоянно наблюдают, и ситуацию можно определить как стабильную в течение последних 24 часов», — говорится в заявлении больницы Copa Star, где проходит лечение чемпион мира.

Отметим, что Бранко, участвовавший в трех чемпионатах мира (в 1986-м, 1990-м и 1994-м), на клубном уровне выступал за ряд клубов в Бразилии, а также в Италии («Брешиа», «Дженоа»), Португалии («Порту») и Англии («Мидлсбро»). После завершения карьеры попробовал себя в тренерском ремесле, но не сложилось. Последнее время работал с молодежными командами в федерации футбола страны.

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