Лидер «Шахтера» Тайсон оштрафован на ползарплаты и сослан в «дубль»: названа причина

33-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон переведен в дублирующий состав команды. Поводом для такого решения руководства клуба и тренерского штаба стал демарш лидера «горняков», отказавшегося разминаться и выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы» (1:2).

«Это игрок, который много сделал для „Шахтера“, я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все — профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», — рассказал в эфире «Футбол News» директор по футболу «горняков» Дарио Срна.

Также, по информации Yotube-канала «Бомбардир», бразилец оштрафован на половину месячной зарплаты. Согласно данным бразильского портала Gauchazh, Тайсон зарабатывает в «Шахтере» три миллиона евро в год. Соответственно, за свой проступок ему придется заплатить в клубную кассу 125 тысяч евро.

Сам бразилец отреагировал на решение «Шахтера» по-философски. Футболист опубликовал на своей странице в Instagram опубликовал молитву, в котором просит Бога научить его быть сильным.

Напомним, Тайсон уже неоднократно публично заявлял о своем желании покинуть «Шахтер», за который выступает с 2013 года, за это время шесть раз став чемпионом Украины и четырежды выиграв Кубок страны. После такого поступка полузащитник наверняка приблизился к тому, чтобы добиться своего и разорвать отношения с донецким клубом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон хочет покинуть «Шахтер», чтобы быть ближе к больному раком отцу.

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