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Спорт

Шлем спас вратаря клуба НХЛ от попадания шайбы в лицо со скоростью свыше 100 км/ч

13:12 27 марта 2021
Кэм Талбо

Интересный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луисом Блюз».

В середине второго периода защитник гостей Джастин Фолк нанес бросок со средней дистанции. Шайба летела на уровне головы голкипера «Миннесоты» Кэма Талбо и… застряла в защитной сетке шлема. Страшно представить, какие последствия могли быть, если бы летящая со скоростью свыше 100 км/ч шайба попала в лицо вратаря…

Подобному «спасению», довольно редкому в хоккее, удивились даже арбитры, с трудом достав шайбу из шлема. В итоге защитный аксессуар был заменен, и Талбо отстоял свои ворота «сухими», тем самым поспособствовав победе своей команды — 2:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два вратаря НХЛ заключили сделку, победитель которой получит в пользование элитный Lamborghini.

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