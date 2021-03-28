Дебют сына легендарного Михаэля Шумахера в Формуле-1 завершился провалом

В воскресенье, 28 марта, стартовал новый сезон в Формуле-1. Первым прошел Гран-при Бахрейна на одноименном международном автодроме в Сахире.

Одной из главных интриг гонки был дебют сына легендарного Михаэля Шумахера — Мика, неделю назад отпраздновавшего свой 22-й день рождения. К сожалению для поклонников «Красного барона», как в свое время называли немца, его отпрыск провалил Гран-при Бахрейна, финишировав последним из тех, кто завершил гонку.

Не доехали до финиша четверо гонщиков. Среди них проводивший дебютную гонку в Формуле-1 россиянин Никита Мазепин, сошедший с дистанции, не проехав и одного круга, а также вернувшийся после двухлетнего перерыва двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, прекративший гонку на 33-м круге.

А вот за победу развернулась настоящая борьба между семикратным чемпионом британцем Льюисом Хэмилтоном и голландцем Максом Ферстаппеном. В итоге Льюис смог отстоять первое место, «привезя» сопернику на финише всего 0,745 секунды, и триумфально начал новый сезон.

Гран-при Бахрейна. Итоговая таблица

Отметим, что следующий Гран-при пройдет 18 апреля в итальянской Имоле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фернандо Алонсо попал в ДТП, катаясь на велосипеде.

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