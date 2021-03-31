Кровавое месиво: самолет с игроками клуба НБА попал в неприятную ситуацию

Волнительные мгновения довелось пережить баскетболистам клуба НБА «Юта Джаз» во время полета на матч регулярного чемпионата против «Мемфис Гриззлис».

Вскоре после взлета в самолет врезалась стая птиц, из-за чего борт получил механические повреждения и вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити. «Когда самолет взлетал, он попал в стаю птиц. Левый двигатель выключился, пилот объявил аварийную посадку в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Самолет приземлился без происшествий и смог вырулить», — приводит заявление авиакомпании Delta издание Fox 13.

The damage after a Delta charter carrying the @utahjazz struck a flock of birds mid-air today. The plane turned around and made an emergency landing at @slcairport. #TakeNote pic.twitter.com/h7IyL5usmL — Marc Sternfield (@msternfield) March 30, 2021

Отметим, что «Юта Джаз» является лидером Западной конференции, одержав 35 побед в 46 матчах. В рамках регулярного сезона «джазменам» предстоит провести еще 26 поединков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бразилии разбился самолет с футболистами клуба «Пальмас».

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