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Спорт

44-летний экс-футболист сборной подписал контракт с 31-м клубом в карьере

18:58 31 марта 2021
Себастьян Абреу

44-летний уругвайский форвард Себастьян Абреу, несмотря на почтенный, как для футболиста, возраст, не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Титулованный нападающий, ставший в составе национальной сборной обладателем Кубка Америки-2011, подписал контракт с клубом второго дивизиона страны «Сюд Америка». Примечательно, что месяц назад, в феврале, Себастьян стал игроком бразильского «Атлетика» из города Минас-Жерайс, но успел провести за команду до своего ухода всего четыре матча.

Добавим, что «Сюд Америка» стал уже 31-м (!) клубом в карьере Абреу, что позволило ему обновить свой же мировой рекорд. За 26 лет выступлений на профессиональном уровне в послужном списке футболиста 31 команда в 11 странах (Уругвай, Аргентина, Мексика, Испания, Сальвадор, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Израиль, Греция и Чили), при этом в некоторые из клубов он впоследствии возвращался. Чаще всего Абреу играл в Мексике (семь клубов) и Бразилии (шесть). В Европе форвард выступал за израильский «Бейтар», испанский «Реал Сосьедад» и греческий «Арис», обычно выходя на поле под 13-м номером. В списке самых результативных игроков сборной Уругвая нападающий занимает почетное седьмое место (26 мячей в 70 матчах). Также 193-сантиметровый форвард, участвовавший в двух чемпионатах мира, является обладатель «золота» чемпионатов Уругвая и Аргентины.

Отметим, что до Себастьяна Абреу абсолютным рекордсменом был немецкий вратарь Луц Пфанненштиль, который поиграл за 25 клубов и завершил карьеру в 2011 году в чемпионате Намибии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок молодежной сборной Украины Кухаревич подписал контракт с французским «Труа».

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