Де дивитися онлайн Україна — Кіпр: розклад трансляцій та прогноз на завершальний спаринг команди Шевченка перед Євро-2020

У понеділок, 7 червня, збірна України з футболу завершить підготовку до Євро-2020. «Жовто-сині», які у Дніпрі мінімально обіграли Північну Ірландію (1:0), проведуть на ОСК «Металіст» у Харкові товариський матч проти Кіпру (арбітр — Віталій Спасенніков із Латвії), що поступився 4 червня команді Угорщини — 0:1.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — КІПР

У колишні роки суперники перетиналися один із одним тричі, причому всі рази на товариському рівні. У лютому 2001-го в Ларнаці господарі схилили шальки терезів на свою користь у додатковий час (4:3), у лютому 2008-го зустріч у Нікосії завершилася результативною нічиєю (1:1), а в березні 2016- го «жовто-сині» обіграли суперника в Одесі завдяки єдиному голу Степаненка наприкінці першого тайму (1:0).

Що ж стосується Харкова, де відбудеться зустріч, то раніше «жовто-сині» десять разів приймали там суперників, і статистика позитивна: при шести перемогах дві нічиї й стільки ж поразок (різниця м'ячів — 15:5). При цьому в останньому поєдинку, який наша збірна провела на ОСК «Металіст», підопічні Андрія Шевченка не змогли обіграти Бахрейн (1:1).

Букмекери в майбутній зустрічі віддають явну перевагу господарям поля. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу збірної України приймає з коефіцієнтом 1,39, на нічию — 4,60, на виграш команди Кіпру — 7,40.

У прямій трансляції зустріч Україна — Кіпр покаже о 19:00 телеканал «Футбол 1», а «Україна» в запису, починаючи з 23:00

Товариський матч перед Євро-2020

7 червня (понеділок)

Україна — Кіпр 19:00 «Футбол 1», «Україна» (в запису)

Нагадаємо, що перший матч у рамках фінальної частини Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери оцінюють шанси України виграти Євро-2020 вище, ніж у Росії.

фото uefa.com

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