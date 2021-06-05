Футбольна вікторина «Євро-2020», 2-й тур

Правила вікторини Кожен день протягом усього чемпіонату Європи з футболу (з 8 червня по 11 липня 2021 року) «ФАКТИ» будуть публікувати запитання на футбольні теми.

Ви можете вибрати один з трьох варіантів відповіді.

Відповіді приймаються протягом 24 годин з моменту публікації кожного запитання.

Одночасно з запитанням наступного туру, яке щодня з`являтиметься на сайті «ФАКТІВ» о 10:00, публікується правильна відповідь на запитання попереднього туру.

Після закінчення вікторини серед учасників, які набрали найбільшу (не менш ніж 20 з 33-х можливих) кількість балів за правильні відповіді, будуть розіграні призи.

У тому числі десять грошових премій по 500 гривень.

Розіграш призів буде проведено у середу, 14 липня, за допомогою сервісу random.org.

Запитання:

Варіанти відповідей:





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Відповідь на запитання 1-го туру: Яка збірна стала першим чемпіоном Європи з футболу?

Радянський Союз

(Збірна Радянського Союзу у 1960 році)

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