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Спорт

Футбольна вікторина «Євро-2020», 2-й тур

10:00 9 червня 2021
логотип Євро-2020

Правила вікторини

Кожен день протягом усього чемпіонату Європи з футболу (з 8 червня по 11 липня 2021 року) «ФАКТИ» будуть публікувати запитання на футбольні теми.
Ви можете вибрати один з трьох варіантів відповіді.
Відповіді приймаються протягом 24 годин з моменту публікації кожного запитання.
Одночасно з запитанням наступного туру, яке щодня з`являтиметься на сайті «ФАКТІВ» о 10:00, публікується правильна відповідь на запитання попереднього туру.
Після закінчення вікторини серед учасників, які набрали найбільшу (не менш ніж 20 з 33-х можливих) кількість балів за правильні відповіді, будуть розіграні призи.
У тому числі десять грошових премій по 500 гривень.
Розіграш призів буде проведено у середу, 14 липня, за допомогою сервісу random.org.

Запитання:

Варіанти відповідей:

Відповідь на запитання 1-го туру:

Яка збірна стала першим чемпіоном Європи з футболу?
Радянський Союз
(Збірна Радянського Союзу у 1960 році)

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