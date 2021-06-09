Під загальний сміх: Шевченко провів незвичайний майстер-клас для Марлоса

У розташуванні збірної України, яка готується до старту на Євро-2020, панує прекрасна атмосфера.

Перед відправленням до Бухаресту, де буде розбитий табір «жовто-синіх» на час турніру, футболісти та тренерський штаб отримали ділові костюми, в яких провели фотосесію. Півзахисник донецького «Шахтаря» Марлос розгублено крутив у руках розв'язану краватку, поки на допомогу своєму недбалому підопічному не прийшов головний тренер збірної Андрій Шевченко й за дві секунди не зав'язав аксесуар. Це неабияк розвеселило присутніх гравців, які тепер точно знають, що подарувати Марлосу на день народження, який той відсвяткував 7 червня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зеленський покрасувався у формі збірної України по футболу з картою Криму.

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