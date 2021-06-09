26.98 / 27.18 32.78 / 33.13
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Під загальний сміх: Шевченко провів незвичайний майстер-клас для Марлоса

17:44 9 червня 2021
Андрій Шевченко

У розташуванні збірної України, яка готується до старту на Євро-2020, панує прекрасна атмосфера.

Перед відправленням до Бухаресту, де буде розбитий табір «жовто-синіх» на час турніру, футболісти та тренерський штаб отримали ділові костюми, в яких провели фотосесію. Півзахисник донецького «Шахтаря» Марлос розгублено крутив у руках розв'язану краватку, поки на допомогу своєму недбалому підопічному не прийшов головний тренер збірної Андрій Шевченко й за дві секунди не зав'язав аксесуар. Це неабияк розвеселило присутніх гравців, які тепер точно знають, що подарувати Марлосу на день народження, який той відсвяткував 7 червня.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зеленський покрасувався у формі збірної України по футболу з картою Криму.

741

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зеленський, Тимошенко та інші

Зеленський оцінив досягнення програми «Велике будівництво» у Хмельницькій області

Беркова

Російську порнозірку Беркову терміново прооперували в Україні

Моргенштерн і Ургант

У суперечці Моргенштерна й Ревви за звання найкращого співака «переміг» Олег Винник

Путін

«Будуть міряти черепи?» Путіна розлютив закон Зеленського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.