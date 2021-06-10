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Спорт

Нідерланди — Україна: прогноз букмекерів на стартовий матч «жовто-синіх» на Євро-2020

8:12 10 червня 2021
збірна України

У неділю, 13 червня, збірна України проведе в Амстердамі на «Йохан Кройфф Арені» перший матч у рамках фінального турніру Євро-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка стане команда Нідерландів (початок — о 22:00).

Раніше команди лише двічі перетиналися на футбольних полях, причому обидва рази — в товариських зустрічах. У 2008-му в Роттердамі «жовто-сині» були розгромлені суперником (0:3), а в 2010-му на «Донбас Арені» в Донецьку була зафіксована результативна нічия (1:1, гол у ворота голландців забив Олександр Алієв).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор віддають перевагу «помаранчевим», приймаючи ставки на успіх кожної з команд з такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога Нідерландів — 1,67, нічия — 3,75, виграш України — 6,30.

«Фаворит спорт»: перемога Нідерландів — 1,69, нічия — 3,75, виграш України — 5,90.

1xBet: перемога Нідерландів — 1,71, нічия — 3,74, виграш України — 5,90.

«Олімп»: перемога Нідерландів — 1,68, нічия — 3,67, виграш України — 6,03.

William Hill: перемога Нідерландів — 1,67, нічия — 3,50, виграш України — 6,00.

В іншому поєдинку квартету С Австрія зіграє з Північною Македонією (початок — о 19:00).

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна розгромила Кіпр в останньому спарингу перед стартом Євро-2020.

фото УАФ

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