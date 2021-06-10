Ломаченко готується до бою з Накатані з «простим уболівальником»: яскраве фото

Екс-чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) охоче ділиться з фанатами ходом своєї підготовки до поєдинку з японцем Масайоші Накатані, який стане для нього першим після поразки від Теофімо Лопеса та втрати титулів.

Допомагає уродженцю Білгород-Дністровського у тренувальному таборі в США його давній друг та партнер по «Українським Отаманам» Олександр Гвоздик, який уже висловлювався про готовність відновити боксерську кар'єру заради бою за чемпіонський пояс.

«Позитивні емоції. Разом із моїм другом Василем Ломаченко ми були партнерами по команді, зараз же просто чемпіон та його уболівальник», — підписав Гвоздик під спільним знімком, опублікованим у Instagram.

Нагадаємо, що поєдинок між Василем Ломаченко та Масайоші Накатані, який володіє поясом інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перед обличчям Ломаченка розмахували ножем у відомому американському ресторані.

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