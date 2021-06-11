У неділю, 13 червня, збірна України, яка розгромила в останньому спарингу Кіпр (4:0), матчем на «Йохан Кройфф Арені» в Амстердамі проти команди Нідерландів стартує на третьому в своїй історії фінальному турнірі чемпіонату Європи (початок — о 22:00, арбітр — Фелікс Брих з Німеччини, рефері VAR — його співвітчизник Марко Фрітц).

На жаль, після того, як в першому поєдинку проти Швеції на Євро-2012 «дубль» Андрія Шевченка приніс збірній України перемогу (2:1), «жовто-сині» в подальшому на ЧЄ не лише не набирали очок, а й взагалі не забивали (0:2 з Францією, 0:1 з Англією — на Євро-2012, а також 0:2 з Німеччиною, 0:2 з Північною Ірландією і 0:1 з Польщею — на Євро-2016). Неприємну традицію пора вже переривати!

Раніше «помаранчеві» і «жовто-сині» перетиналися один з одним двічі (обидва рази — в товариських зустрічах). У 2008-му в Ротердамі голландці розгромили українців (3:0), а в 2010-му на «Донбас Арені» в Донецьку була зафіксована нічия (1:1).

Букмекери перед поєдинком в столиці Нідерландів (280-м в історії нашої збірної) надають перевагу господарям поля. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу підопічних Франка де Бура приймає з коефіцієнтом 1,67, на мирний результат зустрічі — 3,50, на виграш України — 6,00.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію дуелі підопічних Франка де Бура і Андрія Шевченка, за якою ви зможете стежити в цій новині.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі дебютний поєдинок збірної України на Євро-2020 проти голландців.

Фото uefa.com, uaf.ua

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