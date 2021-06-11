Італія розгромила Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020: відеоогляд гри

У п'ятницю, 11 червня, поєдинком між Туреччиною та Італією в Римі на «Стадіо Олімпіко» стартував чемпіонат Європи з футболу.

Євро-2020. Група А. 1-й тур



Туреччина — Італія — 0:3



Голи: Демірал (53, у свої ворота), Іммобіле (66), Інсіньє (79).

Раніше в матчах-відкриттях континентальних першостей, починаючи з 1980 року, коли було введено груповий турнір, обов'язково забивалися м'ячі. Сподівалися побачити голи й глядачі, які зібралися на трибунах стадіону.

Для початку же всі присутні, а також глядачі біля екранів телевізорів побачили яскраве шоу церемонії відкриття, яку, зокрема, прикрасив знаменитий італійський співак Андреа Бочеллі. Також організатори влаштували грандіозний салют, який було видно далеко за межами арени.

А ось зі стартовим свистком вболівальники не побачили яскравої гри у виконанні команд. Турки прогнозовано відійшли назад, фактично не турбуючи наймолодшого воротаря в історії «Скуадри Адзурри» на чемпіонатах світу та Європи 22-річного Доннарумму, італійці же безуспішно билися у виставлену перед штрафним майданчиком суперника стінку.

«Прозріння» до підопічних Роберто Манчіні прийшло незабаром після перерви. І допомогли італійцям у гольовій атаці відразу два суперника. Спочатку Мераш сів на «п'яту точку» у своєму штрафному майданчику, дозволивши Берарді прорватися до лицьової лінії, а потім Демірал настільки «вдало» підставився під простріл нападника «Сассуоло», що м'яч від його корпусу залетів у власні ворота — 0:1. І увійшов до історії, оскільки вперше в матчі-відкритті чемпіонатів Європи або світу перший м'яч було забито у свої ворота.

На 66-й хвилині «Скуадра Адзурра» подвоїла свою перевагу, коли Іммобіле вдало зіграв на добиванні після удару Спінаццоли та сейву голкіпера — 0:2. Цей гол, якщо судити по ходу матчу, фактично зняв усі питання про переможця. Але підопічні Роберто Манчіні не хотіли зупинятися, і на 79-й хвилині довели рахунок до розгромного. Після перехоплення на чужій половині поля італійці організували блискавичний випад, вивели Інсіньє на ударну позицію у штрафному майданчику, і той пробив повз воротаря — 0:3.

Що ж, початок Євро-2020 покладено! Судячи за результативністю матчу-відкриття, можна очікувати яскравого футболу у виконанні збірних-учасниць турніру. Чекаємо продовження!

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