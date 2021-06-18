«Шахтар» підписав бомбардира з «Аякса»

Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» зробив друге придбання в літнє міжсезоння. Слідом за бразильцем Педріньо з «Бенфіки» «гірники» підписали п'ятирічний контракт із 20-річним нападником Лассіною Траоре.

«Шахтар» — великий клуб з відмінним наставником з Італії. Це стало основною причиною мого рішення приїхати сюди. Я покажу всі свої сильні якості на полі. Якщо ти в «Шахтарі», значить, достатньо хороший. Готовий проявити себе, щоб допомагати команді. Зі своїх нових партнерів знаю Додо, також Тайсона, який був у команді раніше, і воротаря, який уже тривалий час виступає за «Шахтар» та національну збірну. Я дивився інформацію про деяких футболістів в інтернеті. Учора трохи поспілкувалися з головним тренером Роберто де Дзербі. Він сказав, що радий бачити мене тут, — я відповів тим же", — наводить слова новачка офіційний клубний сайт.

Форвард робив перші кроки у футболі на батьківщині, в Буркіна-Фасо, у клубі «Рахімо», звідки перебрався до ПАР — в «Аякс» із Кейптауна. Зарекомендувавши себе в молодіжних командах клубу з найкращого боку, Лассіна в 2019-му вже підписав перший повноцінний професійний контракт з іншим «Аяксом» — із Амстердама.

За два роки, проведені в Нідерландах, Траоре зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів, у тому числі й один у Лізі чемпіонів (у ворота італійської «Аталанти»). Також в його активі 14 матчів та 5 забитих м'ячів за збірну Буркіна-Фасо, у складі якої він дебютував у 17-річному віці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі місце та дата проведення матчу за Суперкубок України між «Динамо» та «Шахтарем».

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