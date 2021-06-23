Новачка прем'єр-ліги «Чорноморець» очолив чемпіон світу та Європи

Одеський «Чорноморець», який за підсумками минулого сезону завоював путівку до прем'єр-ліги, призначив нового головного тренера.

Замість Олексія Антонова, який очолював «моряків» раніше, керівники клубу призначили 50-річного Юрія Мороза. «Цілі намічені, вимоги відомі. Якщо все буде виконуватися як слід, то результат обов'язково прийде!» — ємко позначив завдання, поставлені перед ним та його тренерським штабом, до якого увійшли Сергій Шматоваленко та Андрій Анненков, новий тренер «моряків» на офіційному представленні.

Відзначимо, що, будучи гравцем, Мороз став чемпіоном світу та Європи у складі юнацької збірної СРСР в 1987 році, а в червні 1992-го зіграв єдиний матч за національну команду України (проти США — 0:0). Також футболіст, який виступав на позиції захисника, пограв в Україні, Ізраїлі та Росії, завершивши кар'єру в 2003 році.

Протягом тривалого часу, з 2004-го по 2014-й, очолював юнацькі збірні різних вікових груп, а з 2014-го фахівець працював з юнацькою та молодіжною командами «Динамо», з якими неодноразово ставав чемпіоном України у своїй віковій категорії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-тренер збірної України Юрій Калитвинцев очолив житомирське «Полісся» з першої ліги.

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