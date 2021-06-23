Боксер-дебютант нокаутував суперника та почав добивати його ногами: відео інциденту

Скандалом завершився бій у суперважкій ваговій категорії між 38-річним болівійцем Саулем Фарахом та боксером-дебютантом Педро Табаресом.

Атмосфера була напруженою ще до поєдинку, а свого апогею досягла в середині бою. У шостому раунді Табарес потужним ударом із лівої відправив досвідченого суперника на канвас рингу, і вже лежачого почав добивати, в тому числі й завдавши кілька ударів… ногами. Звичайно, після цього інциденту поєдинок було зупинено представниками служби правопорядку, які вибігли на ринг. У підсумку Табарес був дискваліфікований, а Фарах здобув свою 73-ту перемогу на професійному рингу (62 з них — нокаутом).

Утім, як повідомляє видання The Sun, незабаром після завершення поєдинку пристрасті вщухли, і Табарес приніс свої вибачення супернику. Фарах, у свою чергу, погодився дати знервованому дебютанту бій-реванш.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Владислав Сіренко побив двоюрідного брата зіркового футболіста Каріма Бензема.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter