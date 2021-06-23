Найшвидший гол Євро-2020 допоміг Швеції сенсаційно виграти групу: відеоогляд матчу

У середу, 23 червня, поєдинками в Севільї та Санкт-Петербурзі завершилася боротьба в групі Е чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група Е. 3-й тур

Швеція — Польща — 3:2

Голи: Форсберг (2, 59), Клаессон (90+4) — Левандовські (61, 84).

До поєдинку в Санкт-Петербурзі була прикута увага не лише шведських, польських, іспанських і словацьких уболівальників (всі збірні зберігали шанси на вихід з групи), але і шанувальників… команди України. Адже перемога Швеції або нічия (за умови виграшу однієї з команд в паралельній грі Словаччина — Іспанія) виводила команду Андрія Шевченка в плей-офф як одну з чотирьох кращих команд, що зайняли в квартетах треті місця.

Передматчева статистика була на користь скандинавів, які заздалегідь собі забезпечили вихід з групи (але билися за перше місце і зайвий день відпочинку). По-перше, «синьо-жовті» виграли у поляків останні п'ять зустрічей із загальним рахунком 11:1 (нехай суперники і не зустрічалися один з одним цілих 17 років), а по-друге, Кадра в семи поєдинках під керівництвом португальського фахівця Пауло Соузи здобула лише одну перемогу, та й ту над Андоррою (3:0).

Скандинави розпочали з місця в кар'єр, і вже на 82-й секунді Швеція після точного удару нападника «Лейпцига» Форсберга вийшла вперед — 1:0. Найшвидший гол Євро-2020!

Як же пощастило шведам на 17-й хвилині, коли після подачі кутового два поспіль (!) удари головою Левандовські відбила перекладина. Немислимо, як поляки не забили! Зазначимо, що команда Пауло Соуза «топтала» суперника до самої перерви, але зрівняти рахунок так і не змогла.

Після відпочинку біля воріт Ольсена стало ще гарячіше, але голкіпер «Евертона» і збірної Швеції діяв бездоганно.

А на 59-й хвилині скандинави провели блискучу контратаку: гравець «Ювентуса» Кулушевські, що вперше вийшов на поле після коронавірусу, блискуче протягнув м'яч до чужого штрафного і відпасував на Форсберга, який оформив «дубль» — 2:0.

Але раділи підопічні Янне Андерссона недовго: через хвилину з невеликим Левандовскі продемонстрував, що не дарма його визнали найкращим футболістом світу. Шедевр! 2: 1. Інтрига знову ожила.

На 84-й хвилині Левандовскі подарував полякам надію, а українських уболівальників змусив тягнутися за валідолом — 2: 2.

Але які ж молодці сканедінави. Завдяки голу Клаессон на 90 + 4-й хвилині вони і самі виграли групу і … Україна олставілі на турнірі.

В іншому поєдинку в групі Іспанія в Севільї розгромила Словаччину — 5:0 (Дубравка, 30, в свої ворота, Емерік Ляпорт, 45 + 3, Сарабія, 56, Торрес, 67, 72; на 11-й хвилині іспанець Мората не реалізував пенальті) .

Підсумкове становище команд: 1. Швеція — 7 (різниця м'ячів — 4:2); 2. Іспанія — 5 (6:1); 3. Словаччина — 3 (2:7); 4. Польща — 1 (4:6).

В 1/8 фіналу Швеція у вівторок, 29 червня, зіграє в Глазго проти України, а Іспанія на день раніше на арені «Паркен» в Копенгагені битиметься з Хорватією.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хорватія обіграла Шотландію і вийшла в плей-офф Євро-2020 з другого місця в групі .

Фото uefa.com

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