Іспанія знищила Словаччину, але залишилася без першого місця: відеоогляд матчу Євро-2020

У середу, 23 червня, матчами в Севільї та Санкт-Петербурзі завершилися ігрові баталії в групі E на чемпіонаті Європи.

Євро-2020. Група E. 3-й тур

Словаччина — Іспанія — 0:5

Голи: Дубравка (30, у свої ворота), Ляпорт (45+3), Сарабія (46), Ф. Торрес (67), Куцка (71, у свої ворота).

Нереалізований пенальті: Мората (12).

Збірна Іспанії, яка у своїй історії тричі ставала чемпіоном Європи (у 1964-му, 2008-му та 2012-му), перед заключним туром перебувала в незавидному положенні. У разі поразки від Словаччини підопічні Луїса Енріке ризикували завершити свій виступ на турнірі вже після групової стадії.

Тому з настроєм у «Червоної фурії» на поєдинок було все гаразд. Уже в дебюті зустрічі арбітри після перегляду VAR призначили пенальті у ворота словаків, але Мората з 11-метрової позначки не зміг переграти Дубравку. Як повідомляє Opta, збірна Іспанії стала першою командою з 2000 року, що не забила два або більше пенальті (без урахування серій післяматчевих пенальті) на окремо взятому чемпіонаті Європи. На Євро-2000 така доля спіткала збірну Нідердандах.

Утім, цей факт не засмутив «Червону фурію», яка продовжила методично розхитувати оборону суперника. І домоглася свого на 30-й хвилині, причому не обійшлося без помилки голкіпера. Сарабія поцілив у поперечину, після чого Дубравка, намагаючись перевести м'яча через поперечину, закинув сферу собі у ворота. Перед самою перервою рахунок подвоїв Ляпорт, фактично знявши питання про переможця.

А після перерви іспанці влаштували справжній голепад. Спочатку Сарабія в дотик замкнув передачу Альби, потім Ферран Торрес п'ятою відправив м'яча до сітки після прострілу Сарабії з правого флангу, і, нарешті, Куцка зрізав м'яча у свої ворота після удару Пау Торреса й сейва Дубравки.

У підсумку, 5:0 — Іспанія вперше у своїй історії забила п'ять м'ячів у матчі чемпіонату Європи й забезпечила собі друге місце за підсумками групового турніру.

В іншому матчі групи Швеція обіграла Польщу — 3:2 (Форсберг, 2, 59, Клаессон, 90+4 — Левандовські, 61, 84), залишивши Кадру без плей-оф.

Підсумкове становище команд: 1. Швеція — 7 очок (різниця м'ячів — 4:2), 2. Іспанія — 5 (6:1), 3. Словаччина — 3 (2:7), 4. Польща — 1 (4:6).

Таким чином, у заочному протистоянні команд, які посіли треті місця, Україна обійшла за додатковими показниками Словаччину та вийшла до плей-оф.

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Фото uefa.com

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