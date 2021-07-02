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Спорт

Бельгія — Італія — 0:0: онлайн відео голів у матчі ¼ фіналу Євро-2020

21:55 2 липня 2021
Тренери Роберто Мартінес і Роберто Манчіні

У п'ятницю, 2 липня, в поєдинку на «Альянц Арені» в Мюнхені між першою та сьомою командами рейтингу ФІФА — Бельгією, яка вибила з турніру чемпіона Європи Португалію (1:0), та Італією, що дотиснула в овертаймі Австрію (2:1) — визначається другий півфіналіст Євро-2020.

Історія зустрічей суперників з 1913 року налічує 22 поєдинки: 14 раз перемагала Італія, чотири рази — Бельгія і ще стільки ж раз було зафіксовано нічию. На Євро-2000 і Євро-2016 італійці були сильнішими за суперника в груповому турнірі (обидва рази — 2:0). А ось Бельгія єдиний раз перемагала Скуадру Адзурру на європейських першостях цілих 49 років тому: виграла в ¼ фіналу ЧЄ-1972, а пізніше зайняла на турнірі третє місце.

Цього разу фаворитом у букмекерів була Італія. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на виграш підопічних Роберто Манчіні в основний час приймала з коефіцієнтом 2,41, на нічию — 3,15, на виграш бельгійців — 3,45.

Відео голів в режимі онлайн у поєдинку Бельгія — Італія дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Бельгія — Італія — 0:0

До речі, переможець матчу в Мюнхені виборюватиме путівку до фіналу в матчі проти Іспанії (6 липня в Лондоні), яка в серії пенальті здолала Швейцарію.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Англія.

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