У вівторок, 6 липня, в поєдинку між збірними Італії та Іспанії на лондонському «Уемблі» визначиться перший фіналіст чемпіонату Європи з футболу (початок — о 22:00; арбітр — Фелікс Брих з Німеччини), переможця якого раніше визначив суперкомп'ютер.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ІТАЛІЯ — ІСПАНІЯ

Ще лише дві збірні, як нинішня Скуадра Адзурра, вигравали п'ять стартових зустрічей на чемпіонатах Європи — Франція на Євро-1984 і Англія на Євро-2020. Нагадаємо, що раніше підопічні Роберто Манчіні перемогли Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0), Уельс (1:0), Австрію (2:1 в додатковий час) і Бельгію (2:1). Більш того, Італія вже не програє рекордні 32 зустрічі поспіль.

У свою чергу, Іспанія до трьох виграшів (над Словаччиною — 5:0, над Хорватією — 5:3 в додатковий час і Швейцарією — 1:1; по пенальті — 3:1) додала дві нічиї — зі Швецією (0:0) і Польщею (1:1).

Нагадаємо, що іспанці розгромили Італію у фіналі Євро-2012 в Києві (4: 0) і з тих пір апенінці виграли у суперника лише одну з шести зустрічей (в 1/8 фіналу Євро-2016 — 2:0).

Цього разу букмекери віддають невелику перевагу чотириразовим чемпіонами світу італійцям. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу команди Манчіні в основний час приймає з коефіцієнтом 2,50, на нічию — 3,25, на виграш підопічних Луїса Енріке — 3,15.

Відео голів в режимі онлайн в поєдинку Італія — Іспанія дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому півфіналі чемпіонату Європи 7 липня в Лондоні зіграють Данія і Англія.

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