Бій розпочався: Макгрегор влаштував бійку на дуелі поглядів із Порьє

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор (22 перемоги, 5 поразок), у якого в середині травня народилася третя дитина, не стримав емоцій під час церемонії зважування та фінальної дуелі поглядів напередодні поєдинку з американцем Дастіном Порьє (27 перемог, 6 поразок).

Зустрівшись віч-на-віч зі своїм суперником, Конор вирішив влаштувати з цього дійства шоу. Прийнявши бійцівську стійку, ірландець почав обмінюватися з Дастіном не дуже приємними висловлюваннями, і якби не президент UFC Дана Уайт, який стримував опонентів, справжнісінького мордобою уникнути не вдалося би. Втім, Макгрегору все ж вдалося махнути ногою в бік американця та зачепити того черевиком.

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their # UFC264 press conference face-off pic.twitter.com/5TcpHDL6ov - ESPN MMA (@espnmma) July 9, 2021

До слова, за гонораром за майбутній бій Конор значно обійшов Дастіна. Як повідомляє Sportsunfold, Макгрегор заробить близько 10 мільйонів доларів, включаючи відсоток від виручки за продаж трансляцій бою, а Порьє — «лише» три мільйони.

Нагадаємо, що поєдинок між Конором Макгрегором та Дастіном Порьє відбудеться в ніч на 11 липня в Лас-Вегасі в рамках турніру UFC 264. Цей бій стане третім в історії протистояння бійців — у вересні 2014-го перемогу нокаутом здобув ірландець, а в січні 2021-го вже американець узяв переконливий реванш .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Конор Макгрегор визнаний найбільш високооплачуваним спортсменом світу.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter