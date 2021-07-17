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Спорт

Скинула навіть трусики: дівчина-боєць роздяглася догола на зважуванні і перемогла

15:56 17 липня 2021
Діана Авсарагова

Російська дівчина-боєць змішаного стилю (MMA) Діана Авсарагова, яка повністю роздягнулась на зважуванні перед поєдинком на турнірі Bellator 262, чемпіонський титул якого нещодавно здобув українець, взяла гору над американкою Габріелою Гулфін, повідомляє ОСН.

Так, бій пройшов в ніч на суботу американському Анкасвіллі. Поєдинок закінчився перемогою Авсарагової роздільним вердиктом суддів.

Зазначимо, що росіянка стала учасницею незвичайної процедури зважування напередодні свого бою з американкою Габріелою Гулфін. Вона, не зумівши з першої спроби вкластися в ліміт вагової категорії до 56,7 кг, знайшла вихід із ситуації. Діана вирішила зважитися абсолютно голою. Спортсменка в самому рушнику встала на ваги, після чого скинула його, поки помічники ховали її тіло за ширмою. Цей трюк приніс результат і спортсменка нарешті зробила вагу. Відео інциденту на зважуванні потрапило в Мережу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно американська боєць UFC Пейдж Ванзант, яка по праву вважається секс-символом промоушена, вирішила підзаробити на «полуничці». Так, Ванзант записала контент, на якому закликає оформити платну підписку на особистий сайт, в свою чергу обіцяючи ще більше відвертості.

Фото: instagram.com/pantero57_

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