«Борець» за чесність: футболіст забив два м'ячі у свої ворота заради благої мети

Кумедна ситуація сталася в матчі вищого дивізіону чемпіонату Гани між командами «Ашанті» та «Інтер Еллайс».

В останньому турі господарям для того, щоб зберегти прописку в еліті, необхідно було перемагати, і вони впоралися із завданням з лишком, відправивши сім м'ячів у ворота суперника, що є головним аутсайдером чемпіонату. Щоправда, шостий та сьомий голи у свої ворота забив захисник «Інтер Еллайс» Хашмін Муса, причому зробив це настільки очевидно, що жодних сумнівів у його упередженості не залишається.

The craziest own goals ever in the history of football.



Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9 - Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021

Щоправда, у 24-річного футболіста виявилися… благі наміри. «До гри я чув у нашому готелі, що була зроблена ставка на точний рахунок 5:1 проти мого клубу. Я пообіцяв нашому тренеру, що, якщо він дозволить мені вийти з лави запасних, я зіпсую парі. Я вирішив зіпсувати цю ставку, тому що в принципі не схвалюю цього. Після гри моя команда мене привітала», — розповів Муса після гри.

Примітно, що Хашмін вийшов на заміну перед початок другого тайму, коли рахунок був 3:0 на користь «Ашанті». На 77-й хвилині рахунок збільшився до 5:0, після чого у гру «вступив» захисник-правдоруб. Забивши другий автогол, Муса був замінений тренерським штабом.

Після матчу фахівці та вболівальники закликали Федерацію футболу Гани зайнятися розслідуванням даного інциденту. При цьому керівництво та футболісти «Ашанті» відхрестилися від причетності до можливих маніпуляцій результатом поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії команда забила гол у свої ворота, не давши супернику торкнутися м'яча в атаці.

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