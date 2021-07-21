Екс-перша ракетка світу показала обвислий живіт на обкладинці модного журналу

Другий номер світового жіночого тенісного рейтингу японка Наомі Осака, портрети якої пішли з аукціону за 600 тисяч доларів, взяла участь у відвертій фотосесії для популярного глянцевого журналу Sports Illustrated.

Зображення тенісистки, яка протягом 25 тижнів у 2019 році очолювала рейтинг WTA, прикрасило обкладинку видання. Ось тільки сама Наомі, судячи з усього, виявилася зовсім непідготовленою до даної фотосесії. Зокрема, фігура спортсменки була далека від ідеалу, а при певних ракурсах на фото та відео чітко видно обвислий живіт Осаки. Втім, редактори Sports Illustrated вирішили не вдаватися до послуг фотошопа та залишити, так би мовити, «природну красу» тенісистки.

Відзначимо, що Осака не виходила на корт від початку червня, коли після першого раунду відмовилася від участі на «Ролан Гаррос». При цьому японка має намір повернутися й виступити на майбутній домашній Олімпіаді в Токіо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна знялася у відвертій фотосесії для популярного глянцю.

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