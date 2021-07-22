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Спорт

На офіційному сайті Олімпіади Крим відокремили від України

16:55 22 липня 2021
Крим

В українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на «Україну без Криму» на сайті Олімпійських ігор, які 23 липня почнуться в Токіо.

Як повідомляє «РБК-Україна», речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що посольствам нашої країни у Швейцарії і Японії доручили розібратися в цій ситуації.

Справа в тому, що на карті територія окупованого Росією Криму відокремлена кордоном від материкової частини України.

Це виглядає наступним чином.

Відзначимо, що незважаючи на те, що світова спільнота не визнала територію українського півострова «російським», наші дипломати часто змушені вказувати на помилки, які допускають, зокрема, закордонні мас-медіа, як це було, наприклад, з ВВС.

А в турецькій Аланії видалили карту з «російським Кримом» — вона була зображена на скульптурі, яку на міжнародний фестиваль представила російська громадянка.

Втім, карти України без Криму з'являються не тільки за кордоном, але і у нас в країні, що закінчується скандалом та вибаченнями. Так, наприклад, сталося з підручником «Історія України» для 9-х та 10-х класів 2017—2018 років випуску.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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