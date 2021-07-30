«Шахтар» у важкому протистоянні дотиснув «Львів»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 30 липня, стартував другий тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 2-й тур

«Львів» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Ісмаїлі, 65), Маркос Антоніо (Майкон, 73), Степаненко, Алан Патрик (Педріньо, 72), Соломон, Тете (Марлос, 64), Траоре (Дентіньо, 84).

«Гірники» приїхали до столицы Галичини, пам'ятаючи про сенсаційну поразку в минулому сезоні, яка фактично перекреслила їхні надії на боротьбу за чемпіонство. Не обіцяв бути легким і звітний поєдинок, оскільки «Львів» за Анатолія Безсмертного ще не програвав на домашній арені (4 перемоги, 3 нічиї), а у восьми останніх матчах обов'язково забивав.

Гості прогнозовано володіли перевагою по ходу всього матчу. По воротах львів'ян пристрілювалися практично всі футболісти передньої лінії «Шахтаря», але або підводила точність, або надійно діяв на лінії голкіпер Костик. Були свої моменти, нехай і лічені, у господарів, але боязкі вилазки також успіхом не увінчалися.

У підсумку все вирішилося в середині другого тайму, коли досвідчений Марлос виконав ідеальний навіс із правого флангу, і Траоре підставив голову, замкнувши дальню стійку, і забивши свій уже другий м'яч у нинішньому чемпіонаті — 0:1.

Судячи з усього, «Львів» був запрограмований на те, щоб не пропустити та втримати нічию, тому що-небудь протиставити підопічним Роберто де Дзербі та вирвати нічию так і не спромоглися. Більше того, наприкінці зустрічі господарі пропустили і другий м'яч — відзначився Дентіньо, який тільки-но з'явився на полі з лави запасних, замкнувши простріл із лівого флангу.

Турнірне становище:

1. «Шахтар» — 6 очок (2 матчі);

2. «Десна» — 3 (1);

3. «Металіст-1925» — 3 (1);

4. «Олександрія» — 3 (1);

5. «Ворскла» — 1 (1);

6. «Дніпро-1» — 1 (1);

7. «Маріуполь» — 1 (1);

8. «Верес» — 1 (1);

9. «Колос» — 1 (1);

10. «Львів» — 1 (2);

11. «Динамо» — 0 (0);

12. «Минай» — 0 (0);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Рух» — 0 (1);

15. «Зоря» — 0 (1);

14. «Чорноморець» — 0 (1).

Бомбардири: 2 м'ячі — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» шокувала вболівальників поразкою від фінського КуПСа та вильотом із Ліги конференцій.

Фото ФК «Шахтар»

2

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter