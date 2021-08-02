Боїться в'язниці: титуловану білоруску намагалися видворити з Олімпіади до Мінська за критику керівництва

На Олімпіаді-2020 у Токіо розгорівся гучний скандал навколо віце-чемпіонки Європейських ігор-2019 та переможниці Універсіади-2019 в Неаполі легкоатлетки Крістіни Тімановської з Білорусі.

Кілька днів назад 24-річна спортсменка, для якої ці Ігри мали стати першими в кар'єрі, залишила емоційний пост в Instagram. «Виявляється, наше „дуже круте начальство“ вирішило все, як завжди, за нас. Вони накосячили з дівчатами, у яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їхню першу в житті Олімпіаду — і вони вирішили зробити хід конем та запустити мене в естафету. Клас, хлопці! Молодці!» — написала дівчина.

Трохи пізніше цей запис було видалено, і з'явився інший, де Крістіна спробувала «згладити кути». «Я би ніколи в житті не стала так різко реагувати, якби заздалегідь до мене підійшли, пояснили всю ситуацію та дізналися, чи можу я пробігти 400 м й чи готова я? Але все вирішили зробити за моєю спиною, при тому, що я намагалася дізнатися цю інформацію, але отримала лише ігнор. Повірте, навіть незважаючи на те, що я ніколи не бігала 400 м, я була би готова підтримати команду та дівчат і вийти з ними на одну доріжку. Якби до мене по-людськи підійшли, я би зробила все можливе, щоб спробувати себе в новій дистанції, нехай і на ОІ. А хто знає, раптом це вийшло би не гірше, ніж мої улюблені 200», — зазначила спортсменка.

Ця Олімпіада мала стати першою в кар'єрі Тімановської

Щоправда, «пост виправдання» не допоміг — незабаром стало відомо про те, що вищим керівництвом країни в особі президента Олександра Лукашенка прийнято рішення відкликати Тімановську з Олімпіади та депортувати з Токіо назад до Білорусі.

«Офіційна заява про припинення участі на Іграх у Токіо-2020 Крістіни Тімановської. За висновком лікарів, у зв'язку з емоційно-психологічним станом білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської, тренерським штабом національної команди з легкої атлетики прийнято рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади. Отже, відкликана заявка спортсменки на участь у кваліфікаційних забігах на 200 м та в естафеті 4×400 м», — йдеться в заяві Національного олімпійського комітету Білорусі.

Сама спортсменка докладно розповіла, як проходила спроба вивезти її з Токіо, і як їй вдалося уникнути цього.

«31 липня до мене прийшов головний тренер національної команди Юрій Моісевіч. Він запропонував мені відмовитися від участі в бігу на 200 метрів — сказати, що у мене травма, знятися та полетіти додому. Він сказав, що мене потрібно прибрати з Олімпіади, що на даний момент мене хочуть прибрати лише з Олімпіади, але якщо я відмовлюся та вийду на дистанцію у 200 метрів, то мене будуть прибирати зі збірної, позбавляти роботи і, можливо, будуть ще якісь наслідки.

Ми з тренером ще довго спілкувалися й усе ж таки прийшли до рішення, що я побіжу, але не буду давати жодних коментарів — мовляв, усе пройде спокійно, пробіжу 200 метрів та повернуся додому. Але сьогодні, 1 серпня, після обіду до мене в кімнату прийшов Артур Шумак, представник нашої нацкоманди, та Моісевіч, і вони мені сказали, що буквально за кілька годин я маю бути в аеропорту. Мені потрібно швидко збирати речі та виїжджати.

Я почала складати речі, до мене кожні 10 хвилин підходили та перевіряли, чи скоро я зберуся. Я збирала речі півтори години, намагалася максимально затягувати час. Листувалася з чоловіком, з родичами, ми думали, що робити, куди звертатися. Прийняли рішення, що приїду до аеропорту, а там піду в поліцію. Так в результаті і зробила.

Як мені сказав Моісевіч, це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати. Мене потрібно прибрати, щоб усі заспокоїлися та змагалися далі. І це навіть незважаючи на те, що завтра я ла бігти 200 метрів. Моісевіч казав ще про естафети — мовляв, якщо дві дівчини не змогли прилетіти, чому ті, хто залишився, не можуть прилетіти (вони ще не в Токіо) через те, що я не хочу бігти, потрібно дати шанс цим дівчатам пробігти. І це при тому, що мої шанси виступити на 200 метрів тренери забирають.

Боюся летіти до Білорусь. Тому що там мене, можливо, посадять до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що на даний момент у Білорусі для мене небезпечно. Зараз я в поліції, а далі буду просити притулок. Крок за кроком будемо діяти. Я планую залишити Токіо, але не тим рейсом, яким мене хотіли відправити. Зараз я під захистом поліції", — наводить слова Тімановської сайт Tribuna.com.

В аеропорту Токіо дівчину взяла під охорону японська поліція

Додамо, що в найближчі дні дівчина, яка провела ніч у токійському готелі під охороною поліції та представників Міжнародного олімпійського комітету, буде просити політичного притулку в Австрії або Німеччині. При цьому з публічною пропозицією про допомогу білорусці вже виступив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек. «Ми пропонуємо Крістіні Тімановській візу для в'їзду на територію, щоб вона могла подати прохання про міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти», — написав політик на своїй сторінці у Twitter.

Додамо, що для участі в Іграх був заявлений 101 спортсмен із Білорусі у 17 видах спорту. У Токіо білоруси завоювали дві медалі — Іван Літвінович став олімпійським чемпіоном у стрибках на батуті, а Максим Недосєков став бронзовим призером у стрибках у висоту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазову віце-чемпіонку Олімпійських ігор Олександру Герасіменю оголосили в розшук у Білорусі.

Фото Reuters, «Спорт-Експрес»

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