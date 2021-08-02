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Спорт

У Зінченко та Седан народився первісток

11:05 2 серпня 2021
Олександр Зінченко та Влада Седан

Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко й тележурналістка Влада Седан, які у зворушливому відео розсекретила стать своєї майбутньої дитини, стали батьками.

Дівчинка з'явилася на світ у неділю, 1 серпня. Щасливий батько був присутній при пологах віртуально, вийшовши в ефір по відеозв'язку. «Рідна, дякую тобі. Ви — моє життя», — написав Зінченко на своїй сторінці в Instagram. При цьому видно, що емоцій спортсмен стримати не зміг та розплакався, побачивши новонароджену.

Про те, що пара зустрічається, стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував дівчину в прямому ефірі після переможного матчу з Сербією (5:0). Весілля закохані зіграли минулого року на День незалежності, влаштувавши пишне свято в одному зі столичних ресторанів, а про те, що Влада перебуває в цікавому положенні, стало відомо лише кілька місяців тому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині українського футболіста Івана Петряка народилася друга дитина.

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