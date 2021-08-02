Для України — без змін: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 2 серпня

У понеділок, 2 серпня, на літній Олімпіаді в Токіо були розіграні 22 комплекти медалей. Вітчизняні спортсмени, на жаль, не змогли поповнити скарбничку нашої збірної. Ближче всіх до нагороди був борець греко-римського стилю Ленур Теміров, але, на жаль, поступився китайцю Сайліке Валіхану в поєдинку за «бронзу».

За десять днів змагань у столиці Японії нагороди Олімпіади вже завоювали представники 80 країн. Збірна України займає 60-у позицію, а за загальною кількістю медалей наша команда на 21-му місці.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку як і раніше становлять Китай — 62 нагороди (29 золотих, 17 срібних та 16 бронзових), США — 64 (22+25+17) та Японія — 33 (17+6+10).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 29 17 16 62 2 США 22 25 17 64 3 Японія 17 6 10 33 4 Австралія 14 4 15 33 5 Олімпійський комітет Росії 12 21 17 50 6 Великобританія 11 12 12 35 7 Франція 6 10 7 23 8 Німеччина 6 6 11 23 9 Південна Корея 6 4 9 19 10 Нідерланди 5 7 6 18 11 Італія 4 9 15 28 12 Нова Зеландія 4 3 4 11 13 Чехія 4 3 1 8 14 Канада 3 4 7 14 15 Швейцарія 3 4 5 12 16 Хорватія 3 2 2 7 17 Китайський Тайбей 2 4 4 10 18 Бразилія 2 3 5 10 19 Куба 2 3 3 8 20 Угорщина 2 2 2 6 21 Данія 2 1 2 5 22 Словенія 2 1 1 4 23 Еквадор 2 1 0 3 24 Греція 2 0 1 3 25 Косово 2 0 0 2 Катар 2 0 0 2 27 Грузія 1 4 1 6 28 Іспанія 1 3 3 7 29 Румунія 1 3 0 4 Швеція 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 32 Гонконг 1 2 0 3 ПАР 1 2 0 3 Словаччина 1 2 0 3 35 Австрія 1 1 3 5 Індонезія 1 1 3 5 Сербія 1 1 3 5 38 Ямайка 1 1 2 4 39 Бельгія 1 1 1 3 Ефіопія 1 1 1 3 Норвегія 1 1 1 3 42 Польща 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 44 Туреччина 1 0 4 5 45 Ірландія 1 0 2 3 Ізраїль 1 0 2 3 47 Білорусь 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 1 Фіджі 1 0 1 1 Узбекистан 1 0 1 1 51 Бермудські острови 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Латвія 1 0 0 1 Марокко 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 58 Колумбія 0 2 1 3 Домініканська республіка 0 2 1 3 60 Україна 0 1 5 6 61 Монголія 0 1 2 3 62 Індія 0 1 1 2 Кенія 0 1 1 2 Португалія 0 1 1 2 Сан-Марино 0 1 1 2 Уганда 0 1 1 2 67 Болгарія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 71 Казахстан 0 0 3 3 Мексика 0 0 3 3 73 Азербайджан 0 0 2 2 Єгипет 0 0 2 2 75 Аргентина 0 0 1 1 Вірменія 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1

Додамо, що у вівторок, 2 серпня, на олімпійських аренах Токіо розіграють 24 комплекти нагород у десяти видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

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