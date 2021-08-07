Українки Четверікова та Лузан стали віце-чемпіонками Олімпійських ігор у каное-двійці

Рано-вранці в суботу, 7 серпня, Україна поповнила свій медальний залік 15-ю нагородою Олімпійських ігор у Токіо. Другими у фіналі у веслуванні на байдарках та каное серед жінок (каное-двійка, 500 метрів) стала Людмила Лузан, яка вже завоювала в Токіо «бронзу» в каное-одиночці, та Анастасія Четверікова.

У вирішальному заїзді українки показали результат 1:57,499 сек. та поступилися лише китайському дуету, який приїхав до фінішу з олімпійським рекордом (1:55,495 сек.), при цьому набагато випередивши суперниць із Канади, які стали третіми (1:59,041 сек.).

«Не очікувала — напевно, усвідомлюю вже, як я прокинусь. Пливли так, як запланували. Коли Люда взяла медаль, розплакалася разом із нею, знаючи, як вона хотіла та прагнула до цього. І коли я стаю у двійку з призером Олімпійських Ігор — інакше бути не може. Присвячую цю медаль тренеру Юрію Чебану (дворазовий олімпійський чемпіон. — Авт.). Він вселив у мене цю мету та показав, що медаль та олімпійський результат — реальні. І також хочу подякувати Люді, без неї це було неможливо», — зазначила Анастасія Четверікова в ефірі «UA:Перший».

Віце-чемпіонки Ігор в Токіо з тренером Юрієм Чебанов

«Ми просто завжди спокійно виходимо та синхронно виконуємо свою справу. Отримуємо задоволення. Це Олімпійські Ігри, ми — віце-чемпіонки, дуже-дуже задоволені й тепер будемо тримати курс на Париж, у нас ще є потенціал. Зараз дуже щасливі. Якщо порівнювати з „бронзою“ в одиночці, це зовсім інші відчуття. Командна робота, ми один одному допомагаємо, робимо одну справу, у нас одна мета. Це зовсім інше й неймовірне щастя. Дуже щаслива за себе та Настю, ми зробили, так мріяли, так цього хотіли, мріяли про Олімпіаду. І ось ми прийшли сюди — і в двійці найсильніших у світі. Це просто щось нереальне, не можу в це повірити. Ми — віце-чемпіонки. Це найкращі відчуття для спортсмена, адже немає нічого вище за Олімпіаду», — додала дворазовий призер Ігор у Токіо Людмила Лузан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан збірної України з карате Станіслав Горуна завоював «бронзу» Олімпійських ігор.

Фото НОК України

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